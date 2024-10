Final de semana tem previsão de tempo firme e temperaturas elevadas em MS

Ronald Regis

Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo firme neste final de semana, com predomínio do sol, altas temperaturas e variação da nebulosidade.

Não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul e sudeste do Estado no domingo (6).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, favorecendo o tempo quente e seco no Estado. O grande destaque são as temperaturas acima da média, podendo atingir os 38-43°C.

Ao longo do final de semana as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores entre 38-43°C, aliado a baixos índices de umidade relativa do ar, entre 8% e 30%.

Em Aquidauana, hoje, os termômetros vão marcar mínima de 26°C e máxima de 40°C