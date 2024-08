Final de semana terá frio de 6ºC em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

O final de semana será de muito frio em Aquidauana e Anastácio. Os termômetros podem registrar temperatura de até 6ºC.



Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no sábado (10), a temperatura mínima deverá cair para 6ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 24ºC. O dia será predominantemente nublado, e a umidade relativa do ar variará entre 70% e 80%.



Já no domingo (11), a temperatura mínima permanecerá em 6ºC. A máxima prevista para o dia é de 26ºC, com o céu ainda apresentando nuvens ao longo do dia.