Final do 76º Campeonato Amador de Aquidauana acontece neste sábado

Estádio em Aquidauana / Arquivo/ Prefeitura Municipal

O futebol amador de Aquidauana vive um de seus momentos mais aguardados do ano neste sábado (27). O Estádio Mário José Pinto de Souza, o Estádio Municipal, será palco da grande final do 76º Campeonato Amador, edição 2025, que colocará frente a frente duas equipes tradicionais do município: Botafogo de Aquidauana (BTF) e União Bela Vista (UBV).



A decisão está marcada para as 16h e promete atrair grande público, reunindo torcedores, familiares e amantes do esporte local. Ambas as equipes são de Aquidauana e chegam à final após campanhas consistentes ao longo da competição, que é considerada uma das mais antigas e importantes do futebol amador de Mato Grosso do Sul.



O campeonato é promovido com apoio da Prefeitura de Aquidauana, da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), reforçando o compromisso com o incentivo ao esporte e à valorização dos atletas amadores do município.



Entrada gratuita e show após a partida



A entrada para a final será franca, permitindo que toda a população possa prestigiar o evento. Após o apito final e a cerimônia de premiação, o público poderá acompanhar um show musical, garantindo ainda mais entretenimento para os presentes.



A decisão também contará com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais, ampliando o alcance do evento para torcedores que não puderem comparecer ao estádio.





