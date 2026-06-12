Final histórica da 5ª Copa Aquidauana promete reunir grande público neste domingo

W.F.C. e Real Soccer decidem 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro / Divulgação

Amantes do futebol amador já têm uma grande opção reservada para este domingo (14). A população está convidada a comparecer ao campo do DEC (Dissidente Esporte Clube) para acompanhar a grande final da 5ª Copa Aquidauana Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, que promete emoção dentro e fora das quatro linhas. A disputa pelo título será entre W.F.C. e Real Soccer, as duas equipes mais jovens filiadas à LEA (Liga Esportiva Aquidauanense), em um duelo que representa a renovação do esporte local.

A competição teve início em janeiro e reuniu 19 equipes, distribuídas em quatro grupos. Após uma série de confrontos na fase classificatória e nos mata-matas, os dois finalistas conquistaram o direito de disputar o troféu da edição deste ano.

Segundo o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, um dos principais destaques do campeonato foi a participação recorde de clubes filiados à entidade. Cinco equipes ligadas à liga estiveram na disputa e quatro delas chegaram às semifinais, demonstrando o fortalecimento das agremiações e o crescimento do futebol amador no município.

A programação esportiva começa logo cedo pela manhã. Às 08h, Aldeia Buritizinho e DEC fazem um amistoso da categoria sub-40. Na sequência, às 09h, a escolinha B10 entra em campo para uma partida preliminar. Já às 10h acontece o momento mais aguardado do dia, quando W.F.C. e Real Soccer disputam o título da competição.

A expectativa da organização é de que um grande público compareça ao campo do DEC para prestigiar a festa do esporte aquidauanense. Além da decisão, o evento será uma oportunidade para reunir atletas, dirigentes, familiares e torcedores em um ambiente de confraternização e incentivo ao futebol local.

Neste ano, a Copa Aquidauana presta homenagem a Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, ex-primeira-dama do município durante a gestão de Tico Ribeiro e mãe do ex-prefeito Odilon Ribeiro.