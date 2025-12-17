Fio pega fogo, interdita rua no centro e funcionário de farmácia ajuda a conter chamas

O atendente de farmácia Luiz Gustavo Barbosa, que trabalha na Farmácia Drogão Multivida, localizada nas proximidades, foi quem primeiro notou o princípio de incêndio / João Éric/ O Pantaneiro

Um curto-circuito em um fio elétrico interditou parte da Rua Estevão Alves Corrêa, próximo à rotatória da Avenida Pantaneta, no início da tarde desta quarta-feira (17), em Aquidauana. O incidente ocorreu por volta das 13h, quando o fio começou a pegar fogo.

O atendente de farmácia Luiz Gustavo Barbosa, que trabalha na Farmácia Drogão Multivida, localizada nas proximidades, foi quem primeiro notou o princípio de incêndio. Ele acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e, utilizando um extintor de incêndio disponível no estabelecimento, conseguiu apagar as chamas antes que o fogo se alastrasse para o poste ou atingisse as fachadas dos comércios vizinhos.

Após a intervenção inicial, militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e interditaram o trecho da via como medida de segurança. Técnicos da concessionária de energia foram acionados para realizar os reparos necessários na rede elétrica.

O rápido atendimento do funcionário evitou danos maiores e possíveis acidentes mais graves. A via foi liberada após a conclusão dos serviços pela equipe técnica.

