Fisioterapia respiratória é oferecida de graça em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana oferece atendimento gratuito de fisioterapia respiratória por meio da Equipe Multidisciplinar. O serviço é voltado para pessoas com disfunções pulmonares, incluindo pacientes com doenças respiratórias crônicas ou agudas, em pós-operatório, acamados ou em processo de reabilitação.



A fisioterapia respiratória atua na melhora da função pulmonar, mobilização de secreções, fortalecimento dos músculos respiratórios e recuperação da capacidade funcional. O tratamento é realizado sob a supervisão do fisioterapeuta Luiz Henrique Pontes.



“O atendimento ajuda pessoas com dificuldades para respirar. Usamos exercícios e técnicas que limpam os pulmões, melhoram a respiração e evitam complicações, especialmente em quem tem doenças como asma, bronquite ou está se recuperando de cirurgias”, explica Luiz Henrique.



Entre os resultados observados estão melhora na ventilação pulmonar, redução da falta de ar (dispneia), prevenção de infecções respiratórias, recuperação mais rápida após cirurgias e aumento da autonomia dos pacientes.



A experiência desenvolvida em Aquidauana foi apresentada na “10ª edição da Mostra de Experiências Exitosas – MS, Aqui tem SUS”. O fisioterapeuta Luiz Henrique Pontes foi o 22º premiado com o trabalho intitulado “Reabilitação Respiratória: Experiência Exitosa sob a supervisão do fisioterapeuta da Emulti Aps”.



Para ter acesso ao serviço, os pacientes devem procurar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) de sua referência. Após avaliação médica, o encaminhamento é feito para a Equipe Multidisciplinar, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa (antigo Mercado Xodô).

