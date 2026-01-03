Flagra de traição termina com casa incendiada em Aquidauana

Você Repórter / O Pantaneiro

Um incêndio atingiu uma residência localizada na Avenida do Contorno, na Vila Quarenta, em Aquidauana, na noite deste sábado (03). Guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas e permanecem no local realizando o combate às chamas e o rescaldo da área.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, o fogo teria sido provocado após uma discussão envolvendo a moradora do imóvel. Ainda segundo relatos, a mulher teria flagrado o companheiro em situação de traição com outra mulher dentro da casa e, em seguida, ateado fogo na residência.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre feridos ou sobre a extensão total dos danos causados pelo incêndio. A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores próximos e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

A mulher apontada nas denúncias foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde prestará depoimento. O caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades legais.