Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026 • 22:06

Buscar

Últimas notícias
X
Perigo

Flagra de traição termina com casa incendiada em Aquidauana

Não há, até o momento, informações oficiais sobre feridos ou sobre a extensão total dos danos causados pelo incêndio

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 21:20

Atualizado em 03/01/2026 às 21:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter / O Pantaneiro

Um incêndio atingiu uma residência localizada na Avenida do Contorno, na Vila Quarenta, em Aquidauana, na noite deste sábado (03). Guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas e permanecem no local realizando o combate às chamas e o rescaldo da área.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas, o fogo teria sido provocado após uma discussão envolvendo a moradora do imóvel. Ainda segundo relatos, a mulher teria flagrado o companheiro em situação de traição com outra mulher dentro da casa e, em seguida, ateado fogo na residência.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre feridos ou sobre a extensão total dos danos causados pelo incêndio. A área foi isolada para garantir a segurança dos moradores próximos e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

A mulher apontada nas denúncias foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde prestará depoimento. O caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades legais.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Vítima de esfaqueamento é transferida em vaga zero para CG

Aquidauana

Jovem é esfaqueado durante briga na madrugada de Ano-Novo

Aquidauana

Agesul anuncia projeto de pavimentação da rodovia MS-345

O protesto divulgado pelo jornal O Pantaneiro chamou atenção para problemas históricos enfrentados por quem depende da rodovia diariamente.

Ocorrência

Bombeiros socorrem motociclista após acidente em Anastácio

Publicidade

Aquidauana

Acidente entre carro e motocicleta é registrado na rotatória da Avenida Pantaneta

ÚLTIMAS

Encontro tradicional

Feira da Agricultura Familiar inicia Ano Novo com Grupo Nosso Balanço

A feira é um ponto de encontro tradicional na cidade, onde os consumidores podem adquirir frutas, verduras, legumes e outros produtos agrícolas

Geral

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026

Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo