Focos de incêndio atingem Estrada Parque em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Cinco pontos de fogo foram registrados na tarde de sábado (30) ao longo da MS-450, conhecida como Estrada Parque, em Aquidauana, no trecho que vai da região do Hospital Funrural até o distrito de Camisão.



Os focos tiveram início no final da tarde e, na manhã deste domingo (31), já estavam controlados com apoio de caminhões-pipa do Corpo de Bombeiros. A ocorrência levanta suspeita de crime ambiental, já que os incêndios se espalharam em diferentes pontos da estrada.

