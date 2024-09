Fogo consome parte do telhado de casa em reforma em Corumbá

O Corpo de Bombeiros combateu na madrugada deste sábado, por volta de 4h45, um incêndio residencial na rua 7 de Setembro, no bairro Guató, em Corumbá.



De acordo com as informações, a casa estava em reforma e o fogo terminou por danificar a estrutura do telhado de dois dos cômodos. Também ficou danificada uma caixa d’água que estava no interior do imóvel.



Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio não foi identificada.