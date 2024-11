Fogo criminoso destrói residência em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Uma residência no bairro Nova Aquidauana foi destruída por um incêndio na tarde de segunda-feira (25). A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado de forma intencional, conforme relatos de moradores e informações apuradas pela equipe de emergência.



A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada via 190 para combater as chamas. Durante a ação, foi informado que uma pessoa teria admitido ser a autora do incêndio. Segundo os relatos, o incêndio teria sido motivado por desentendimentos familiares ocorridos horas antes do incidente.



A moradora da casa atingida, uma idosa de 67 anos, perdeu todos os seus pertences e teve a residência completamente destruída pelo fogo. A vítima foi levada ao pronto-socorro local pelo Corpo de Bombeiros após passar mal e ficou sob cuidados médicos. Não houve feridos graves durante o incêndio.



O Corpo de Bombeiros utilizou duas viaturas para conter as chamas, que consumiram rapidamente todos os cômodos e pertences da residência. Entre os itens destruídos estavam eletrodomésticos, móveis e documentos pessoais.



A Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio e realizar os procedimentos necessários. A pessoa suspeita de ter provocado o incêndio foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado. Por questões de segurança e para resguardar os envolvidos, a identidade das pessoas não será divulgada.



As autoridades continuam apurando as circunstâncias do ocorrido. O caso foi registrado como incêndio criminoso, e a polícia segue com as investigações para determinar os próximos passos e providências legais. A população é orientada a acionar os órgãos competentes em casos de emergência ou suspeitas de crimes semelhantes.