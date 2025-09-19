Fogo destrói carreta carregada com carvão em Miranda

O fato ocorreu em frente ao restaurante Zero Hora
Você Repórter, O Pantaneiro
Uma carreta carregada com carvão ficou destruída após pegar fogo, no fim da tarde de quinta-feira (18), em Miranda.
O fato ocorreu em frente ao restaurante Zero Hora, localizado entre as ruas Teodoro Rondon e Cândido Mariano.
Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas que assim o fizeram.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida
FLIB convida leitores de Campo Grande a participarem da Árvore do Saber 2025
Ventos forte com chegada de chuva derrubam árvore em rodovia de Aquidauana
Serviços
Curso com 65 participantes foca em planejamento, gestão e inovação nos serviços públicos
Esporte
Espanha assume liderança e Argentina fica na 3ª colocação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS