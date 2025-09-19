Fogo destrói carreta carregada com carvão em Miranda

Você Repórter, O Pantaneiro

Uma carreta carregada com carvão ficou destruída após pegar fogo, no fim da tarde de quinta-feira (18), em Miranda.

O fato ocorreu em frente ao restaurante Zero Hora, localizado entre as ruas Teodoro Rondon e Cândido Mariano.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas que assim o fizeram.

