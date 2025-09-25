Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 07:25

Incêndio

Fogo em terreno baldio no Bairro Alto mobiliza Corpo de Bombeiros em Aquidauana

Chamas foram contidas na noite de ontem

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 06:44

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas as autoridades alertam para os riscos das queimadas urbanas / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio em terreno baldio localizado na rua Joaquim Nabuco, no Bairro Alto, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana na noite de quarta-feira (24).

O foco das chamas foi identificado próximo à quadra onde fica instalada a antena da Rádio Independente, causando preocupação entre moradores da região.

Segundo relatos de testemunhas, a fumaça pôde ser vista de diversos pontos do bairro e se espalhou rapidamente devido à vegetação seca e ao clima quente e seco típico da época do ano. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local em poucos minutos para controlar o fogo.

Os militares realizaram o combate às chamas utilizando abafadores e jatos d'água. Apesar da intensidade inicial do incêndio, não houve registro de feridos ou danos a residências próximas.

A ação rápida evitou que o fogo atingisse a estrutura da antena ou outras construções nos arredores.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas as autoridades alertam para os riscos das queimadas urbanas, especialmente em terrenos baldios que acumulam lixo e mato seco. O Corpo de Bombeiros reforça que provocar queimadas é crime ambiental e pode gerar multas e responsabilização penal.

