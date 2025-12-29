Fogos artificiais com estampidos ou ruídos são proibidos em Aquidauana

Com a aproximação das festas de Ano Novo, o município de Aquidauana (MS) reforça a importância da Lei nº 2.985/2025, que proíbe o uso de fogos de artifício com ruídos ou estampidos em todo o território municipal. A medida, que visa reduzir os impactos negativos causados por explosões sonoras, tem ganhado destaque na agenda pública e mobilizado moradores, comerciantes e turistas a se adequarem às novas regras.

A legislação foi aprovada ao longo deste ano como resposta a relatos e demandas de cidadãos preocupados com os efeitos do barulho intenso gerado por fogos tradicionais. A lei orienta que apenas fogos de artifício silenciosos ou de efeitos visuais sejam utilizados em festas e eventos, evitando o uso de produtos que causem estampidos altos.

Impactos observados no Natal

No último período de Natal, diversos casos de desaparecimento de animais domésticos foram registrados na cidade e na zona rural, apontando diretamente para o uso de fogos com ruídos. Tutores relataram que cães, gatos e outros pets fugiram de casa assustados, provocando buscas e apreensões angustiantes que se estenderam por dias. Esses episódios foram um dos fatores que reforçaram a urgência da aplicação da lei e a necessidade de conscientização da população.

Preocupação com animais silvestres

Além dos impactos sobre os animais domésticos, há uma preocupação crescente com a fauna silvestre, especialmente aves e espécies da região pantaneira, que podem ser afetadas pelo estresse sonoro provocado pelos fogos estrondosos. Com a chegada da temporada de locação de chalés e casas de veraneio na área rural, comuns no período de festas, a comunidade ambientalista e autoridades reforçam o apelo para que os visitantes respeitem a lei e optem por comemorações que não coloquem a vida animal em risco.

Segurança, bem-estar e convivência

Autoridades municipais, em conjunto com órgãos ambientais e de fiscalização, orientam que eventos públicos e privados priorizem fogos silenciosos, shows de luzes, lasers ou outras formas de celebração que não gerem estampidos. A medida visa também evitar transtornos para pessoas com hipersensibilidade ao som, indivíduos com autismo, idosos e outros grupos sensíveis ao barulho excessivo.

Os responsáveis por festas e eventos têm sido convocados a divulgar amplamente a nova legislação entre seus convidados e clientes, garantindo que todos saibam da proibição e das possíveis sanções pelo descumprimento.

A chegada do fim de ano é celebrada com alegria por muitos, mas a nova lei busca equilibrar a tradição das festividades com o respeito à vida animal, à saúde pública e à qualidade de vida de toda a população aquidauanense. As autoridades reforçam que a conscientização e o cumprimento da legislação são passos fundamentais para que as comemorações ocorram de forma segura e harmoniosa para todos.