Acessibilidade

26 de Fevereiro de 2026 • 14:20

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana

Da redação

Publicado em 26/02/2026 às 09:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Polícia Civil de MS

Um homem de 56 anos, condenado por crime praticado em contexto de violência doméstica, foi preso nesta quarta-feira durante ação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande. Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após sentença condenatória com trânsito em julgado pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. No momento da abordagem, o homem não apresentou resistência e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais.

Conforme as investigações, o preso possui antecedentes por crimes como ameaça, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ele estava foragido há quase dois anos, após evasão do sistema prisional onde cumpria pena anteriormente.

Além da condenação que motivou a prisão, o homem também é réu em outros processos. Entre eles, um inquérito que apura uma tentativa de homicídio ocorrida em janeiro de 2021, na Fazenda Tupã, localizada a cerca de 60 quilômetros de Rio Verde de Mato Grosso.

De acordo com os autos, durante uma discussão, ele teria desferido um golpe de faca na região abdominal de um homem de 43 anos e fugido do local sem prestar socorro. A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico.

O preso permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena em regime determinado pela Justiça.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana poderá ganhar nova Paróquia

• Quinta-feira será de calor e sem previsão de chuva em Aquidauana

• Prefeitura de Aquidauana e Paróquia Imaculada Conceição alinham parceria para eventos

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana discute parceria com Senai para oferta de cursos gratuitos

Oportunidade

Aquidauana oferece 15 vagas de emprego nesta quarta-feira

Clima

Quarta-feira terá máxima de 33ºC e previsão de pancadas de chuva em Aquidauana

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

Aquidauana se despede de Maria de Lurdes Mongelli

Diálogo

SPU vai discutir demarcação de terrenos federais em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Saúde da mulher

Aquidauana promove mutirão de inserção de DIU em parceria com UFMS

ÚLTIMAS

Luto

Faleceu Edi Medeiros, ex-primeira dama de Anastácio

Viúva de Alarico David Medeiros, Edi dedicou sua vida à cultura, à educação e às atividades sociais do município

Informe Publicitário

Senar/MS abre inscrições para o Agrinho 2026

A participação é gratuita e as escolas podem se inscrever até 30 de maio de 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo