Foragido condenado por violência doméstica é preso em Aquidauana

Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana
Divulgação/ Polícia Civil de MS
Um homem de 56 anos, condenado por crime praticado em contexto de violência doméstica, foi preso nesta quarta-feira durante ação da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande. Considerado foragido da Justiça, ele foi localizado no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
A prisão ocorreu em cumprimento a mandado expedido após sentença condenatória com trânsito em julgado pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razão da condição do sexo feminino. No momento da abordagem, o homem não apresentou resistência e foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências legais.
Conforme as investigações, o preso possui antecedentes por crimes como ameaça, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Ele estava foragido há quase dois anos, após evasão do sistema prisional onde cumpria pena anteriormente.
Além da condenação que motivou a prisão, o homem também é réu em outros processos. Entre eles, um inquérito que apura uma tentativa de homicídio ocorrida em janeiro de 2021, na Fazenda Tupã, localizada a cerca de 60 quilômetros de Rio Verde de Mato Grosso.
De acordo com os autos, durante uma discussão, ele teria desferido um golpe de faca na região abdominal de um homem de 43 anos e fugido do local sem prestar socorro. A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico.
O preso permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena em regime determinado pela Justiça.
