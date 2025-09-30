Foragido da Justiça é recapturado pela PM em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Divulgação

Homem de 40 anos foi detido no Bairro Alto após tentar se esconder da equipe do 7º BPM durante patrulhamento.

O caso ocorreu na noite de sábado (28), policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) recapturaram um homem de 40 anos com mandado de prisão em aberto, no Bairro Alto, em Aquidauana.

O suspeito tentou se esconder ao avistar a viatura, mas foi abordado e preso após a confirmação da ordem judicial no sistema.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!