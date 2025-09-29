Foragido do sistema prisional é recapturado pela PM em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

A Polícia Militar de Aquidauana, por meio do 7º Batalhão, recapturou na manhã do último sábado (27) um foragido do sistema prisional. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina no Bairro Ovídio Costa, quando os policiais abordaram um homem de 40 anos em atitude suspeita.

Durante a checagem nos sistemas de segurança, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante da constatação, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A atuação rápida da equipe reforça o trabalho preventivo da PM na região e o compromisso com a segurança pública.