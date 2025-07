Foragido é recapturado durante patrulhamento em Aquidauana

Divulgação/ PM

Um homem de 23 anos, que estava evadido do sistema prisional desde 10 de janeiro deste ano, foi recapturado na manhã de terça-feira (8) pela equipe do Canil Setorial do 7º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento na Vila Paraíso, em Aquidauana.



O suspeito tentou fugir ao notar a presença da viatura, mas foi abordado pelos policiais. Após consulta aos sistemas, foi confirmada a situação de fuga.



O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os procedimentos legais.

