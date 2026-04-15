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Meio ambiente

Força-tarefa retira camalotes e sujeiras do Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana

Ação conjunta entre secretarias, Bombeiros e Polícia Ambiental melhora oxigenação da água e garante segurança para aulas de canoagem

Da redação

Publicado em 15/04/2026 às 07:24

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A Prefeitura reforça o pedido para que a população faça sua parte, ajudando a manter o parque limpo e preservad / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, nos dias 13 e 14 de abril, uma força-tarefa de limpeza no Parque da Lagoa Comprida, com a retirada de camalotes e sujeiras acumuladas na lâmina d’água e nas margens da lagoa. A ação foi executada pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, além da parceria das Secretarias de Produção e de Serviços Urbanos e Rurais.

A limpeza melhora a oxigenação da água, garante mais segurança e visibilidade para os alunos durante as aulas de canoagem, além de preservar a fauna e o equilíbrio ambiental do parque, um dos principais cartões-postais da cidade.

Além da força-tarefa, o parque recebe manutenção semanal com poda, roçada, corte de grama e limpeza geral, garantindo um espaço organizado e agradável para toda a população. As equipes também atuam na área externa, reforçando a limpeza da pista de caminhada e da ciclovia, que são muito utilizadas pelos moradores para a prática de atividades físicas e lazer.

A Prefeitura reforça o pedido para que a população faça sua parte, ajudando a manter o parque limpo e preservado, não jogando lixo no local. A colaboração de todos é essencial para que o espaço continue sendo um ambiente saudável e agradável para as famílias aquidauanenses.

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