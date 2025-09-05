Força Tática prende homem por tráfico de drogas em Aquidauana

Divulgação/ PM

A equipe da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Aquidauana.



Na ação, foram apreendidos um tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 230 gramas, além de quatro porções da mesma droga, que totalizaram 53 gramas.



Os policiais também encontraram R$ 200 em dinheiro e um rolo de plástico filme, material geralmente utilizado para embalar entorpecentes.



O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos legais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!