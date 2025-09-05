Acessibilidade

05 de Setembro de 2025

Polícia

Força Tática prende homem por tráfico de drogas em Aquidauana

Na ação, foram apreendidos um tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 230 gramas

Da redação

Publicado em 05/09/2025 às 10:00

Atualizado em 05/09/2025 às 11:15

Divulgação/ PM

A equipe da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Aquidauana.

Na ação, foram apreendidos um tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 230 gramas, além de quatro porções da mesma droga, que totalizaram 53 gramas.

Os policiais também encontraram R$ 200 em dinheiro e um rolo de plástico filme, material geralmente utilizado para embalar entorpecentes.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para os procedimentos legais.

Leia Também

