Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Na tarde de quarta-feira (17), a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos por tráfico de drogas no bairro Jardim Aeroporto II, em Aquidauana.

De acordo com a PM, a operação foi deflagrada após denúncias de moradores sobre movimentação suspeita nas proximidades de uma unidade de saúde.

Durante abordagem, os policiais encontraram 23 porções de substância análoga à maconha, totalizando 175 gramas, além de cinco porções de pasta base de cocaína (1,1 grama), balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares.

O suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

