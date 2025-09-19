Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 10:48

Buscar

Últimas notícias
X
Bairro Jardim Aeroporto II

Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana

Operação ocorreu após denúncias de tráfico próximo a unidade de saúde

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 07:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Na tarde de quarta-feira (17), a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos por tráfico de drogas no bairro Jardim Aeroporto II, em Aquidauana.

De acordo com a PM, a operação foi deflagrada após denúncias de moradores sobre movimentação suspeita nas proximidades de uma unidade de saúde.

Durante abordagem, os policiais encontraram 23 porções de substância análoga à maconha, totalizando 175 gramas, além de cinco porções de pasta base de cocaína (1,1 grama), balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares.

O suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Aquidauana investe em teledermatologia e vai implantar serviço de telediagnóstico

Geral

Prefeitura entrega novos utensílios de cozinha ao CAPS de Aquidauana

Meio Ambiente

Pelotão Esperança promove ação de educação ambiental em alusão ao Dia da Árvore

Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida

FLIB convida leitores de Campo Grande a participarem da Árvore do Saber 2025

Ventos forte com chegada de chuva derrubam árvore em rodovia de Aquidauana

Educação

Polícia Civil participa de feira de profissões em Aquidauana

Publicidade

Casa do Trabalhador

Há vagas para campeiro e cozinheiro nesta quinta em Aquidauana e região

ÚLTIMAS

Serviços

MS capacita servidores para contratações de TIC com nova Lei de Licitações

Curso com 65 participantes foca em planejamento, gestão e inovação nos serviços públicos

Esporte

Seleção masculina cai para a 6ª posição do ranking de seleções da Fifa

Espanha assume liderança e Argentina fica na 3ª colocação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo