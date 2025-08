Força Tática prende três por tráfico e apreende drogas em distritos de Aquidauana

Ilustrativa - Arquvo O Pantaneiro

A operação teve início após o furto de uma motocicleta e uma chopeira em um empreendimento localizado no loteamento Portal da Serra, em Piraputanga. A partir das informações obtidas, os policiais seguiram até outro loteamento da mesma empresa, o Vila da Serra, no distrito de Camisão, onde entrevistaram funcionários em busca de pistas.

Durante uma abordagem, um dos trabalhadores demonstrou nervosismo. Na revista pessoal, os policiais encontraram uma pequena porção de substância análoga à maconha. O homem confessou ser usuário e revelou ter mais droga guardada em sua mochila e em casa. No local indicado, os agentes encontraram porções adicionais da mesma substância, sementes de maconha e uma balança de precisão, levantando suspeitas de tráfico.

Com base nos relatos, os militares foram até outra residência em Piraputanga. Ao perceber a chegada da equipe, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi contido após resistência e confronto físico. Durante as buscas no imóvel, acompanhadas por uma testemunha, foram encontrados uma balança de precisão, rolos de plástico filme, porções de maconha e pasta base de cocaína, além de dinheiro em espécie e vários celulares sem origem comprovada. Parte da droga estava escondida em uma caixa dentro do guarda-roupa no quarto do filho do casal investigado.

Moradores e testemunhas relataram que o local já era conhecido pelo comércio de entorpecentes há anos. Os suspeitos confessaram o envolvimento com o tráfico e explicaram detalhes da operação criminosa, incluindo o uso de transferências bancárias via PIX para as vendas.

Durante a prisão, o principal suspeito resistiu à abordagem, agrediu os policiais e chegou a quebrar o próprio celular para evitar acesso a possíveis provas. Após ser contido, ele foi levado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde foram constatadas lesões leves compatíveis com queda durante a contenção.

Três pessoas foram presas e levadas à Delegacia de Polícia Civil, com todo o material apreendido. Uma quarta pessoa acompanhou a ação como testemunha. O caso segue sob investigação e os envolvidos permanecem à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio de policiais destacados nos próprios distritos, reforçando o trabalho integrado das forças de segurança na região.

