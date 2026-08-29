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Educação indígena

Formação fortalece língua e cultura Terena nas escolas de Aquidauana

Curso reúne educadores indígenas e universidades; atividades seguem até dezembro com encontros presenciais e on-line

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/08/2026 às 15:00

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Aula inaugural do curso "Ação Saberes Indígenas na Escola" foi realizada no auditório da Semed / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

Professores indígenas de Aquidauana participam de uma formação continuada voltada ao fortalecimento da língua e da cultura Terena. A aula inaugural do curso "Ação Saberes Indígenas na Escola" foi realizada no auditório da Semed (Secretaria Municipal de Educação), nesta sexta-feira (28), e reuniu educadores, lideranças indígenas e representantes das instituições parceiras.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da pasta, em parceria com a UFJ (Universidade Federal de Jataí) e o Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) – campus de Aquidauana. A proposta é criar um espaço permanente para troca de experiências e construção de práticas pedagógicas a partir dos conhecimentos presentes nas próprias comunidades.

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O curso tem como um dos principais objetivos contribuir para o fortalecimento e a revitalização da língua Terena. A formação também considera as características socioculturais e geográficas das unidades de ensino que atendem as comunidades indígenas do território do Pantanal.

As atividades serão desenvolvidas em formato híbrido, com encontros presenciais e uma aula on-line por mês. A programação segue até dezembro, quando está prevista a aula de encerramento.

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Entre os participantes da abertura estiveram o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico (PSDB); a secretária municipal de Educação, Wilsandra Beda; o vereador Fred Frank (PT), representando a Câmara Municipal; o coordenador pedagógico das escolas municipais indígenas, professor doutor Wanderley Dias Cardoso; representantes da UFJ e da UFMS; além de professores, caciques e lideranças das comunidades indígenas de Aquidauana e educadores indígenas de Miranda.

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A aula inaugural também contou com a participação do professor Marcos Terena, escritor e comunicador, presidente do Instituto Memória e Ciência Indígena e articulador dos Direitos Indígenas junto à ONU (Organização das Nações Unidas). A programação incluiu, ainda, uma mesa de debates com professores universitários e participantes do curso.

Durante a abertura, o prefeito Mauro do Atlântico destacou o trabalho desenvolvido pela coordenação pedagógica indígena e a importância da qualificação dos profissionais da rede municipal.

“Temos a nossa coordenação pedagógica indígena muito bem representada pelo professor Wanderley, valorizando, de todas as formas, a comunidade Terena de Aquidauana. Com certeza, ao final da nossa gestão, vamos ter avançado muito na qualificação dos nossos professores e na qualidade do ensino dos nossos alunos”, afirmou.

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A secretária Wilsandra Beda também ressaltou que a formação deve contribuir para aproximar a qualificação profissional dos conhecimentos produzidos dentro das próprias comunidades.

“Essa aula inaugural representa mais qualificação para a educação dentro das comunidades indígenas. Temos avançado graças à nossa coordenação pedagógica indígena, que tem à frente o professor Wanderley e vem realizando um ótimo trabalho. Essa formação é uma parceria com as universidades para fortalecer a língua e a cultura indígena por meio das aulas que serão ministradas ao longo da formação”, explicou.

Segundo a secretária, o processo também pretende valorizar a participação dos próprios educadores indígenas na construção dos conteúdos e das práticas que serão trabalhados durante o curso.

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Livro reunirá experiências

Como resultado da formação, está prevista a publicação de um livro reunindo conhecimentos, experiências e práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso.

A obra deverá servir como referência para o trabalho didático e pedagógico nas escolas da Rede Municipal de Ensino que atendem as comunidades indígenas, registrando parte dos saberes compartilhados durante a formação.

A proposta, portanto, vai além da qualificação profissional dos educadores e busca fortalecer a presença da língua, da cultura e dos conhecimentos Terena no cotidiano escolar.

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