Formatura celebra conquistas de alunos da E. M. Antônio S. Ribeiro

Familiares e amigos dos estudantes do Pré escolar e 9° ano de Piraputanga comemoraram junto à equipe da escola em uma emocionante cerimônia
O Pantaneiro
A noite de ontem foi marcada por emoção, orgulho e muita celebração para alunos, familiares e educadores da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, do distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS). A cerimônia de formatura dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação Pré-Escolar aconteceu na Câmara Municipal de Aquidauana, reunindo a comunidade para celebrar uma importante etapa da vida escolar dos formandos.
O evento contou com a presença de pais, responsáveis, professores, equipe gestora da escola e autoridades locais, que prestigiaram os alunos em um momento repleto de significado. Durante a solenidade, não faltaram discursos emocionantes, agradecimentos e homenagens, destacando o esforço dos estudantes e o trabalho dedicado dos profissionais da educação ao longo do ano letivo, especialmente pela Diretora, professora Wilneia, que organizou tudo com muito carinho junto a sua equipe.
Para os alunos do 9º ano, a formatura simbolizou o encerramento de um ciclo importante e o início de novos desafios na trajetória educacional. Já para as crianças do pré-escolar, o momento representou os primeiros passos em uma longa caminhada de aprendizado, marcada por descobertas e sonhos.
Após a cerimônia oficial, a comemoração continuou com uma linda festa, preparada com carinho para os formandos e convidados. A noite foi animada por DJ, que garantiu música e alegria, e um jantar especial, servido em clima de confraternização, tornando o momento ainda mais inesquecível.
A formatura da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro reforçou a importância da educação e do apoio da família e da comunidade no desenvolvimento dos alunos, deixando lembranças que certamente ficarão guardadas no coração de todos os presentes.
Educação
