Formatura da Patrulha Mirim 2025 celebra conquistas e emoções no Clube Arpa

Durante a solenidade, alguns patrulheiros foram promovidos em patentes militares / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Uma noite de celebração, orgulho e reconhecimento marcou a solenidade de formatura da turma 2025 do projeto Patrulha Mirim, realizada na última quarta-feira (27), no Clube Arpa. O evento reuniu crianças, adolescentes, familiares, padrinhos e autoridades para comemorar a conclusão de mais um ciclo de atividades que vai além da formação escolar, promovendo valores, disciplina e cidadania.

Ao longo do ano, os patrulheiros mirins participaram de atividades que incentivam o trabalho em equipe, a autoestima, o respeito às regras e o cuidado com o próximo. “É nesse ambiente acolhedor que eles descobrem a força do coletivo, constroem sua identidade e começam a desenhar seus próprios sonhos”, destacou a organização.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o comandante do CPA 3, coronel Anderson Rezende Diniz; o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Willian do Nascimento — que recebeu a homenagem de ter seu nome atribuído à turma de formandos —; o vereador Renato Bossay; e secretários municipais, como Clériton Alvarenga (Assistência Social), Anderson Meireles (Gabinete) e Catharine Marques (Procuradoria Jurídica).

Centenas de familiares e padrinhos acompanharam cada momento da cerimônia, que incluiu o desfile da tropa, o grito de guerra da turma e a entrega dos certificados — estes últimos feitos diretamente pelos padrinhos aos formandos, simbolizando apoio e confiança.

Emocionado, o tenente-coronel Willian ressaltou a importância da disciplina e da parceria com o Poder Público. “O resultado desta caminhada é fruto do empenho dos alunos em compreender o valor da disciplina e da hierarquia”, afirmou.

Durante a solenidade, alguns patrulheiros foram promovidos em patentes militares, em reconhecimento ao seu desempenho e evolução no projeto. Também foram entregues placas de homenagem a diversos “Amigos dos Patrulheiros”, em agradecimento ao apoio contínuo à iniciativa.

O secretário de Assistência Social, Clériton Alvarenga, reforçou a importância do trabalho humanizado da pasta. “Atuar na Assistência é, antes de tudo, gostar de pessoas. Ver nossos patrulheiros brilhando aqui hoje mostra que estamos no caminho certo, cuidando deles com respeito, carinho e dedicação”, disse.

A formatura encerrou as atividades de 2025 com a sensação de dever cumprido e a esperança de que o investimento na formação de crianças e adolescentes é essencial para a construção de uma sociedade mais consciente e preparada para o futuro.

