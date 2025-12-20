Formatura do Programa Mulheres Mil celebra conquistas no IFMS Aquidauana

Na tarde desta sexta-feira (19), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, foi palco de uma cerimônia marcada por emoção, superação e novas perspectivas. Trinta e cinco mulheres concluíram o Programa Mulheres Mil e receberam o diploma de Assistente Administrativo, após três meses de formação.

A turma foi composta exclusivamente por mulheres de diferentes idades — de jovens a idosas —, retratando a diversidade e a força feminina. Algumas alunas enfrentaram desafios extras ao longo do curso: houve quem estivesse grávida e quem precisasse levar os filhos para as aulas, como forma de não desistir da qualificação. Histórias que reforçam o compromisso e a determinação das formandas em buscar novas oportunidades.

A solenidade contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Administração, Marcelo Gomes Soares, além das diretoras do IFMS e das coordenadoras locais do programa, que destacaram a importância do programa como instrumento de inclusão social, autonomia e fortalecimento da cidadania.

O curso de Assistente Administrativo, com duração de três meses, representa uma porta de entrada para novas capacitações e para o mercado de trabalho, ampliando as possibilidades profissionais das participantes e incentivando a continuidade dos estudos.

Ao final da cerimônia, um delicioso coquetel encerrou o evento com chave de ouro, celebrando não apenas a conclusão do curso, mas também as trajetórias de coragem e perseverança de cada uma das formandas.