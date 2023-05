Formatura dos militares do treinamento de APH aconteceu em Aquidauana

Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, promoveu nos dias 24 a 28 de abril, o 1° Treinamento de Atendimento Pré-Hospitalar APH, participaram do treinamento militares de diversas Organizações do Comando Militar do Oeste – CMO.

O treinamento foi elaborado para adestramento e treinamento da interoperabilidade das OMs, e contou com a participação de 41 militares oficiais, subtenente, sargentos, cabos e soldados do CMO, 47° B Inf, 18° Bda Inf Pan, 9° BECmb, 9° B Sup, 6° B Int Mil, 17° B Fron, 4° Cia E Cmb Mec, 2° Cia Fron, e civis que compõem o efetivo do SAMU.

Na quinta-feira (27), com o objetivo de aperfeiçoar o treinamento e atendimento às vítimas de acidentes, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana, deu continuidade ao treinamento dos militares do Exército, que participaram de um simulado de atendimento as vítimas de acidentes de trânsito.

Foi montado vários cenários de acidentes levando os militares demonstrar as agilidades adquiridas durante a semana de treinamento. A prática foi realizada no Detran de Aquidauana.

Pra finalizar o curso, na sexta-feira (28), foi realizada a Formatura dos 41 militares oficiais que participaram no treinamento, no 9º BeCM, onde receberam o certificado de conclusão do curso.