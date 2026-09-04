Formatura no 9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na guerra

Foto de celebração no 9º BE Cmb em 2024 / Arquivo O Pantaneiro/1º Sgt Sionir

O 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate) realiza, na manhã desta sexta-feira (04), em Aquidauana, uma formatura em celebração aos 82 anos da primeira ação de combate da FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Segunda Guerra Mundial.

A cerimônia acontece nas instalações do Batalhão Carlos Camisão, na Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, reunindo militares e convidados para recordar a participação brasileira no conflito.

A primeira ação de combate da FEB ocorreu em 06 de setembro de 1944, na Itália, quando militares do 9º BE Cmb participaram do lançamento de uma ponte Bailey sobre o canal Usciana. A estrutura foi fundamental para garantir a passagem das tropas em meio aos combates e às dificuldades impostas pela destruição das vias de acesso.

O episódio é considerado um dos marcos da atuação da engenharia militar brasileira durante a campanha na Itália e evidencia o papel desempenhado pelos militares dessa área no avanço das tropas aliadas.

A programação também resgata a memória dos pracinhas brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e dos integrantes do 9º BE Cmb.