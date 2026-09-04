Acessibilidade

04 de Setembro de 2026 • 14:10

Buscar

Últimas notícias
X
Há 82 anos

Formatura no 9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na guerra

Cerimônia é realizada nesta sexta-feira, em Aquidauana; ação inicial de combate ocorreu em setembro de 1944, durante a campanha brasileira na Itália

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/09/2026 às 09:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foto de celebração no 9º BE Cmb em 2024 / Arquivo O Pantaneiro/1º Sgt Sionir

O 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate) realiza, na manhã desta sexta-feira (04), em Aquidauana, uma formatura em celebração aos 82 anos da primeira ação de combate da FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Segunda Guerra Mundial.

A cerimônia acontece nas instalações do Batalhão Carlos Camisão, na Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, reunindo militares e convidados para recordar a participação brasileira no conflito.

A primeira ação de combate da FEB ocorreu em 06 de setembro de 1944, na Itália, quando militares do 9º BE Cmb participaram do lançamento de uma ponte Bailey sobre o canal Usciana. A estrutura foi fundamental para garantir a passagem das tropas em meio aos combates e às dificuldades impostas pela destruição das vias de acesso.

O episódio é considerado um dos marcos da atuação da engenharia militar brasileira durante a campanha na Itália e evidencia o papel desempenhado pelos militares dessa área no avanço das tropas aliadas.

A programação também resgata a memória dos pracinhas brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e dos integrantes do 9º BE Cmb.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Pichação leva PM até casal e acaba em prisão por tráfico em Aquidauana

Futebol

LEA representa Aquidauana em agenda com presidente da CBF

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 25 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência; atendimento ocorre das 07h às 13h

Meteorologia

Aquidauana amanhece ensolarada e terá calor de 33°C nesta quinta

Publicidade

Próxima semana

Senar/MS promoverá atendimento odontológico gratuito em Aquidauana

ÚLTIMAS

Operação Mulher Segura

Polícia Civil prende investigados por estupro de vulnerável e ameaça em MS

Mandados foram cumpridos nesta quarta-feira, em Deodápolis; ações integram a Operação Mulher Segura

GALERIA DE FOTOS

Secretária de Produção - Entrega de Sementes e Maquinários

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo