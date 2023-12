Forte chuva causa transtornos em Aquidauana (vídeo)

Chuva forte atingiu Aquidauana / João Éric/ O Pantaneiro

Na noite desta sexta-feira, 29, Aquidauana foi atingida por uma forte chuva que resultou transtornos para os moradores. Em um período de apenas duas horas, foram registrados 130 milímetros de precipitação, ultrapassando a média esperada para a última semana do ano. Este alto volume de chuva contribuiu para que alguns bairros ficassem às escuras devido à falta de iluminação e diversas ruas ficaram inundadas.

Imagens impressionantes capturadas pelo O Pantaneiro mostram a dimensão do volume de água que atingiu a região. A força da correnteza tornou difícil a passagem de veículos, deixando carros ilhados em diferentes pontos da cidade.

A previsão do tempo para hoje indica que a instabilidade persistirá na região, com mais possibilidades de chuva. Diante desse cenário, as autoridades recomendam que a população esteja atenta às informações oficiais e tome as precauções necessárias para evitar maiores transtornos.

A Defesa Civil local está mobilizada para atender possíveis ocorrências e prestar assistência às famílias afetadas. Recomenda-se que os moradores evitem transitar por áreas alagadas e sigam as orientações das autoridades competentes.

Veja o vídeo: