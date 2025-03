Forte chuva derruba Ã¡rvores e causa queda de energia

Você Repórter

Moradores dos municípios de Aquidauana e Anastácio foram surpreendidos por fortes rajadas de vento seguidos que atingiram as cidades na tarde deste sábado, 01/03, e que acabaram causando prejuízos a moradores e comerciantes.

Queda de árvores foram registradas em diversos bairros e o fornecimento de energia foi comprometido. Ainda no início da noite muitas casas estão sem energia. Em Aquidauana, consumidores relatam queda de luz nos bairros São Pedro, Serraria, Guanandy eAlto. Nos bairros Aeroporto e Vila Maior algumas regiões também estão sem água, alem da falta de energia.

Na rua João Pace, no Bairro da Exposição, uma árvore de grande porte caiu com a força do vento e impediu o trânsito. Equipes da prefeitura e Energisa foram acionadas para o restabelecimento de energia e limpeza das vias.