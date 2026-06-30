Forte neblina marca amanhecer em Aquidauana no último dia de junho

Em alguns pontos a visibilidade ficou bastante prejudicada
O Pantaneiro
A terça-feira (30), último dia do mês de junho, começou com um cenário diferente em Aquidauana. Uma forte neblina encobriu a cidade nas primeiras horas da manhã e reduziu significativamente a visibilidade, chamando a atenção de moradores e motoristas que precisaram redobrar os cuidados no trânsito.
Com o avanço da manhã, a névoa perdeu intensidade e deu lugar ao predomínio do sol. De acordo com a previsão do Climatempo, a temperatura nesta terça-feira varia entre 19°C e 30°C, sem previsão de chuva para o município.
O contraste entre o amanhecer frio e com baixa visibilidade e o calor previsto para a tarde é característico desta época do ano em Mato Grosso do Sul, quando o tempo seco favorece a formação de neblina nas primeiras horas do dia.
Apesar do fenômeno ter causado transtornos momentâneos, principalmente para quem precisou pegar a estrada ou sair cedo para o trabalho, a expectativa é de tempo firme ao longo de toda a terça-feira, encerrando o mês de junho sem ocorrência de chuva em Aquidauana.
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