Forte serração marca o amanhecer em Aquidauana

Domingo será de tempo firme e temperaturas não devem subir muito
O domingo começou com um cenário típico de inverno em Aquidauana. Uma forte serração cobriu a cidade nas primeiras horas da manhã, reduzindo a visibilidade em diversos pontos e proporcionando um amanhecer de temperaturas mais baixas.
Ao longo do dia, o nevoeiro deve se dissipar gradativamente, dando lugar ao predomínio do sol e à elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre 14°C e 27°C, garantindo uma tarde de tempo agradável e seco.
De acordo com a previsão meteorológica, não há previsão de chuva para este domingo, favorecendo as atividades ao ar livre e os deslocamentos pela cidade.
A orientação para os motoristas é redobrar a atenção nas primeiras horas da manhã, quando a serração pode comprometer a visibilidade nas vias. Com o avanço do dia, o tempo permanece estável, com céu aberto a parcialmente ensolarado e baixa possibilidade de mudanças nas condições climáticas.
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