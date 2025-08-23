Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Aquidauana deve sentir os efeitos da frente fria que avança por Mato Grosso do Sul entre este sábado (23) e a próxima semana. O sistema, aliado ao transporte de calor e umidade, aumenta a nebulosidade e pode provocar chuvas, inclusive tempestades isoladas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme a previsão, a virada no clima será mais sentida entre domingo (24) e segunda-feira (25), quando haverá queda acentuada nas temperaturas. Os termômetros em Aquidauana, que no sábado ainda podem registrar máximas próximas de 35°C, devem cair para mínimas entre 9°C e 11°C e máximas variando de 17°C a 21°C nos dias seguintes.

A atuação de ventos do quadrante sul também chama atenção, podendo alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas ainda mais fortes em alguns momentos.

No Pantanal e região sudoeste, incluindo Aquidauana, a previsão indica instabilidades mais frequentes, com possibilidade de pancadas de chuva e aumento da nebulosidade ao longo do período

.