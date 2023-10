Frente fria deve reduzir temperatura nessa sexta-feira em Aquidauana

Tempo nublado / O Pantaneiro

Mato Grosso do Sul deve enfrentar queda de temperatura a partir desta sexta-feira (13) com o avanço de uma frente fria sobre o Estado. Os termômetros devem cair em todo o território sul-mato-grossense, mas as regiões pantaneiras e sul do estadodevem ser as que mais vão sentir.

Conforme previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), são esperadas pancadas de chuvas, com destaque para as regiões como Amambai, Ponta Porã. São previstas temperaturas entre 14°C e 30°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões de Aquidauana, Miranda e outros munícipios próximos a temperatura mínimas fica em 17°C e máxima de até 35°C. Em Campo Grande, a mínima será de 21°C e máxima de até 32°C.

Os ventos atuam do quadrante sul, com velocidade média de até50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.