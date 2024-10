Frente fria se aproxima de MS e há previsão de chuvas

Ronald Régis, O Pantaneiro

Uma nova frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul a partir de quinta-feira (24), com previsão de chuvas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).



Conforme o boletim do Centro de Monitoramento, a partir de quinta-feira (24) a aproximação de uma frente fria, associada ao ciclone extratropical no Sul do Brasil, indica probabilidade de acumulados de chuvas mais significativos nas regiões centro-leste e nordeste. Essa probabilidade se mantém entre a quinta (24) e sexta-feira (25).

Além disso, o intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados deverão favorecer a formação de instabilidades em Mato Grosso do Sul.

São previstas temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-35°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se

mínimas entre 24-27°C e máximas entre 36-38°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-34°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-33°C. Os ventos atuam do quadrante norte (norte/noroeste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

No primeiro período (21 a 29/10) há previsão de chuvas com acumulados entre 10-60 mm, principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado. No segundo período (29/10 a 06/11), há probabilidade para chuvas com acumulados entre 20 - 60 mm.