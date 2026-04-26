Frente fria traz chuva para Aquidauana nesta semana

Chuva com ventos deve chegar em Aquidauana / O Pantaneiro

Em Aquidauana (MS), a aproximação de uma frente fria deve alterar as condições do tempo a partir de amanhã, trazendo aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia. O sistema, que avança pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste, favorece a formação de áreas de instabilidade, comuns nesse tipo de mudança atmosférica.

De acordo com previsões meteorológicas, há chance de pancadas de chuva em diferentes períodos do dia, podendo ocorrer de forma isolada, mas com maior presença de nuvens carregadas principalmente à tarde e à noite.

Com a entrada dessa massa de ar mais frio, as temperaturas também devem cair em comparação aos últimos dias de calor intenso. Em Aquidauana, os termômetros não devem ultrapassar os 26°C, garantindo um clima mais ameno e trazendo alívio para a população após um período de forte calor.

A mudança no tempo é resultado do avanço da frente fria pelo Centro-Oeste, que costuma provocar aumento da umidade, queda nas temperaturas e instabilidade atmosférica em várias cidades da região.

Apesar da possibilidade de chuva, o cenário não indica, por enquanto, volumes elevados ou riscos mais severos, mas o tempo deve permanecer mais fechado e com variação de nuvens ao longo do dia.

A tendência é de que o clima mais fresco continue nos próximos dias, mantendo as temperaturas mais baixas e o tempo instável em parte do Mato Grosso do Sul.