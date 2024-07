Frio deve continuar pelo menos até o fim de semana em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

O friozinho deve persistir pelo menos até o final de semana em Aquidauana e Anastácio, revela a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Inclusive, por em quanto o sábado (13), deve ser um dos dias mais frios da semana com mínima de 11ºC.



De acordo com o instituto, a quarta-feira (10), terá mínima de 13ºC e máxima de 25ºC. O tempo deve permanecer nublado e por enquanto não há previsão de chuvas na cidade.



No dia seguinte, quinta-feira (11), o dia começa com os termômetros marcando 12ºC. O bom é que no decorrer do dia o sol pode dar as caras elevando as temperaturas até 32ºC.



Mas, a alegria de quem gosta de um tempo mais quentinho dura pouco. A sexta-feira (12), o dia começa com 13ºC e a máxima não passa de 27ºC.



Já a previsão de sábado (13), é de coberta e muita roupa de frio para quem vai se aventurar e sair de casa, pois os termômetros podem atingir a mínima de 11ºC. A máxima não fica mais de 26ºC.