Frio deve se intensificar nos próximos dias em Aquidauana

O calor intenso do inverno do Pantanal Sul-matogrossense dará lugar para uma forte massa de ar frio que atingirá o país nos próximos dias. Já nesta quinta-feira (08) além da chegada de chuva, que está amenizando o ar seco e a grande fumaça causada pelos incêndios da região, diversas cidades do Pantanal já estão registrando temperaturas mais amenas.



O frio deverá se intensificar no final de semana em Aquidauana e assim como Miranda e Corumbá, está previsto temperaturas abaixo dos 10°C, de acordo com o site Climatempo.



Metereologistas informam também que não deve chover no final de semana. O frio e a umidade darão lugar a temperaturas mais quentes no decorrer na próxima semana e o tempo seco voltará a predominar na região.