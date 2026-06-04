Frio no amanhecer e calor à tarde marcam o feriado em Aquidauana

Você Repórter

Os moradores de Aquidauana começaram o feriado com temperaturas mais baixas nesta manhã. Os termômetros registraram cerca de 15°C nas primeiras horas do dia, proporcionando um clima típico de inverno e exigindo agasalhos para quem precisou sair cedo de casa.

Apesar do frio no amanhecer, a presença do sol desde as primeiras horas da manhã contribuiu para uma rápida elevação das temperaturas. Ao longo do dia, o calor deve predominar, com máximas próximas dos 30°C durante a tarde.

A amplitude térmica, característica comum nesta época do ano na região, faz com que a população enfrente cenários bastante diferentes entre o início e o fim do dia. Enquanto o amanhecer foi marcado pelo clima ameno, o período da tarde promete ser de tempo firme e temperaturas elevadas.

A boa notícia para quem pretende aproveitar o feriado ao ar livre é que não há previsão de chuva para Aquidauana e municípios da região. O tempo permanece estável, com predomínio de sol e poucas nuvens, favorecendo atividades em parques, passeios, eventos religiosos e encontros familiares.

As condições meteorológicas também beneficiam os preparativos e celebrações de Corpus Christi, que tradicionalmente reúnem grande número de fiéis em procissões e atividades religiosas nas cidades da região.

Para os próximos dias, a tendência é de manutenção do tempo seco, com manhãs mais frescas e tardes quentes, cenário típico do período de estiagem em Mato Grosso do Sul.

A recomendação é que a população aproveite o clima agradável, mas mantenha a hidratação ao longo do dia, especialmente nos horários de maior calor, quando a sensação térmica pode ser mais elevada devido à forte incidência solar.