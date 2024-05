Frio persiste durante o feriadão em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

O frio deve persistir durante o feriado prolongado de Corpus Christi em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Segundo o instituto, a quarta-feira (29) deve amanhecer bem gelada. A mínima será de 8ºC. No decorrer do dia, os termômetros se elevam um pouco e a máxima pode ser de 25ºC.



No dia seguinte, quinta-feira (30), o dia começa com 9ºC. Durante o dia, os termômetros podem chegar a marcar 27ºC.



Já a sexta-feira (31), a mínima fica em 12ºC, contudo, a previsão é que seja um dia mais quentinho, pois pela primeira vez na semana os termômetros voltam a marcar a máxima acima de 30ºC.



No sábado (1º), o dia ainda amanhece gelada, com mínima de 15ºC. Mas, o sol volta a dar as caras e a máxima pode ser de 33ºC.