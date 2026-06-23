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Inverno chegou

Frio predomina em Aquidauana nesta terça-feira, com possibilidade de chuva no decorrer do dia

O Pantaneiro

Publicado em 23/06/2026 às 07:20

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Amanhecer desta terça-feira no Parque Ecológica da Lagoa Comprida / O Pantaneiro

Esta terça-feira (23) será marcada por mudança no tempo em Aquidauana, Anastácio e região, com queda nas temperaturas e possibilidade de chuva ao longo do dia, segundo previsão do Climatempo.

A cidade deve ter mínima de 14°C e máxima de 17°C, associado à chegada de uma massa de ar mais amena sobre a região, a primeira do inverno. O dia começou com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta e há possibilidade de pancadas de chuva e ocorrência de trovoadas a partir da tarde.

Apesar da instabilidade, períodos de aberturas de sol ainda podem ocorrer ao longo do dia, intercalados com nuvens carregadas. A orientação é para que moradores fiquem atentos às mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente durante a tarde, quando o risco de pancadas é maior.

A previsão reforça o cenário típico de transição climática na região, com variações bruscas de temperatura e instabilidade atmosférica em curtos períodos.

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