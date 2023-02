Fundação do Trabalho de MS abre semana com vagas em Aquidauana

Casa do trabalhador oferece vagas de emprego nesta segunda-feira / Saulo Moreno

Funtrab (Fundação do Trabalho de mato Grosso do Sul) começa mais uma semana oferecendo várias vagas de emprego a serem preenchidas nas empresas do Estado. Ao todo, são varias vagas nas principais cidades sul-mato-grossenses. Apenas em Campo Grande são 1.019 vagas de emprego, em várias áreas.

Há vagas destinadas para PcD (Pessoa com Deficiência) e estagiários, além das abertas à comunidade em geral. No caso de PcD, na Capital, são cinco vagas para ajudante de carga e descarga, outras cinco para conferente, mais cinco para vigilante, três para auxiliar de logística, três de assistente administrativo, entre outras.

Ajudante de obras 4

Analista de contabilidade 2

Assistente administrativo 1

Assistente de compras 1

Assistente de serviço de contabilidade 2

Auxiliar de linha de produção 2

Campeiro – na agropecuária 1

Campeiro – na pecuária 4

Campeiro – na pecuária 1

Caseiro 1

Cozinheiro geral 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Motorista de ônibus rodoviário 2

Operador de trator de esteira 1

Padeiro 1

Trabalhador da cultura de maçã 25

Trabalhador de manutenção de edifícios 2

Trabalhador rural 1

Trabalhador rural 1

Trabalhador rural 1



AGENDAMENTO: A Funtrab disponibilizou um App para agendamento de atendimento, baixe em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”. Posteriormente compareça na Casa do Trabalhador com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

WhatsApp para suporte à plataforma completa “MS Contrata+” , tanto para trabalhadores quanto empregadores:(67) 3320-1372 (WhatsApp).