Fundador do grupo Capivara Flash destaca evolução da corrida de rua em Aquidauana

Aquidauana sediou no fim de semana a Corrida "Bora Correr", em comemoração aos 40 anos da Unimed, reunindo centenas de atletas e praticantes de atividade física. Entre os participantes, estava Vanderson José Bittencourt Carlos, um dos fundadores do grupo de corrida de rua Capivara Flash, que falou sobre o crescimento da modalidade e a presença do grupo no evento.



Segundo Vanderson, a participação na corrida representa mais do que competir. “A expectativa é muito alta. A galera veio em peso e estamos felizes. Essa é, se não me engano, a terceira corrida na nossa cidade neste ano. Estamos gratos por tudo que a prefeitura e as instituições vêm fazendo pelo esporte”, afirmou.



Origem do grupo Capivara Flash



Vanderson contou que o grupo surgiu em 2023, a partir da ideia de criar uma equipe com identidade ligada ao Pantanal. “Pensamos em animais da nossa região. Já existiam nomes ligados ao jacaré e ao Pantanal. Quando surgiu ‘capivara’, tentamos mudar, mas pegou. O pessoal gostou e nosso designer criou o logo da capivara forte, que virou símbolo do grupo”, explicou.



A equipe Capivara Flash reúne corredores amadores e entusiastas da modalidade, incentivando a prática esportiva como ferramenta de saúde e integração social.



Sobre a corrida



O evento contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas kids, envolvendo atletas profissionais, iniciantes, crianças e famílias.



450 atletas participaram das corridas adultas



200 pessoas na caminhada



42 crianças nas categorias infantis



A largada dos 10 km foi dada pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e a dos 5 km e caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.



Estrutura e apoio



A corrida teve apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, além de empresas locais e instituições parceiras como Sicoob, Laboratório LACA, Farmácia Popular e Sistema OCB/MS. O evento contou ainda com suporte do Detran-MS, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sanesul, Secretaria de Saúde e SAMU.

Para Vanderston, o crescimento das corridas em Aquidauana mostra que a comunidade está cada vez mais engajada:

“Sempre preparados, sempre prontos”, resume o fundador da Capivara Flash sobre a participação da equipe em eventos locais.

