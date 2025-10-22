Acessibilidade

22 de Outubro de 2025 • 11:28

Esporte

Fundador do grupo Capivara Flash destaca evolução da corrida de rua em Aquidauana

Grupo surgiu em 2023, a partir da ideia de criar uma equipe com identidade ligada ao Pantanal

Da redação

Publicado em 22/10/2025 às 11:00

O Pantaneiro

Aquidauana sediou no fim de semana a Corrida "Bora Correr", em comemoração aos 40 anos da Unimed, reunindo centenas de atletas e praticantes de atividade física. Entre os participantes, estava Vanderson José Bittencourt Carlos, um dos fundadores do grupo de corrida de rua Capivara Flash, que falou sobre o crescimento da modalidade e a presença do grupo no evento.

Segundo Vanderson, a participação na corrida representa mais do que competir. “A expectativa é muito alta. A galera veio em peso e estamos felizes. Essa é, se não me engano, a terceira corrida na nossa cidade neste ano. Estamos gratos por tudo que a prefeitura e as instituições vêm fazendo pelo esporte”, afirmou.

Origem do grupo Capivara Flash

Vanderson contou que o grupo surgiu em 2023, a partir da ideia de criar uma equipe com identidade ligada ao Pantanal. “Pensamos em animais da nossa região. Já existiam nomes ligados ao jacaré e ao Pantanal. Quando surgiu ‘capivara’, tentamos mudar, mas pegou. O pessoal gostou e nosso designer criou o logo da capivara forte, que virou símbolo do grupo”, explicou.

A equipe Capivara Flash reúne corredores amadores e entusiastas da modalidade, incentivando a prática esportiva como ferramenta de saúde e integração social.

Sobre a corrida

O evento contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas kids, envolvendo atletas profissionais, iniciantes, crianças e famílias.

450 atletas participaram das corridas adultas

200 pessoas na caminhada

42 crianças nas categorias infantis

A largada dos 10 km foi dada pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e a dos 5 km e caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.

Estrutura e apoio

A corrida teve apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, além de empresas locais e instituições parceiras como Sicoob, Laboratório LACA, Farmácia Popular e Sistema OCB/MS. O evento contou ainda com suporte do Detran-MS, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sanesul, Secretaria de Saúde e SAMU.
Para Vanderston, o crescimento das corridas em Aquidauana mostra que a comunidade está cada vez mais engajada:
“Sempre preparados, sempre prontos”, resume o fundador da Capivara Flash sobre a participação da equipe em eventos locais.

