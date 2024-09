Funtrab entrega certificado de conclusão do curso em Aquidauana

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Fundação de Trabalho (Funtrab) junto com a Prefeitura de Aquidauana, entrega no dia 14 de setembro, próximo sábado, o certificado de conclusão do curso de Assistente Administrativo ministrado pelo SENAC para 50 alunos maioria indígenas, com carga horária de 160 horas.

A Casa do Trabalhador convoca ainda empresários de Aquidauana e Anastácio para oferta de emprego, para jovens moradores da região.

O telefone de contato da Casa do Trabalhador é: 3241-8867 ou 3241-5652.