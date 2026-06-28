Furna dos Baianos celebra tradição com grande Arraiá Julino

A Comunidade Quilombola da Furna dos Baianos, localizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS), realiza no próximo 11 de julho, a partir das 16 horas, mais uma edição do tradicional Arraiá dos Baianos, evento que já faz parte do calendário cultural da região e reúne moradores, visitantes e amantes das tradições populares.

A programação promete uma tarde e noite de muita animação, com apresentações culturais, praça de alimentação com comidas típicas e bingo com premiação em dinheiro, mantendo viva a cultura das festas julinas e fortalecendo os laços entre a comunidade e o público visitante.

A animação musical ficará por conta dos grupos Pé de Cedro e Max & Vilmar, que levarão ao público um repertório voltado à música regional, garantindo o clima típico das celebrações do interior.

Organizado pela Comunidade Quilombola Furna dos Baianos, o evento conta com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Além de proporcionar lazer e entretenimento, o Arraiá dos Baianos representa um importante momento de valorização da cultura quilombola, preservando costumes, tradições e promovendo o encontro entre diferentes gerações. A festa também contribui para fortalecer o turismo cultural na região de Piraputanga, conhecida por suas belezas naturais e pelo rico patrimônio histórico e cultural.

A organização informa que será proibida a entrada de bebidas no recinto da festa e convida toda a população de Aquidauana e região para participar da celebração, que promete reunir música, gastronomia, cultura e muita alegria em um ambiente familiar.