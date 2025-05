Futsal de Aquidauana sobe à 1ª divisão dos Jogos Escolares

AGECOM

A seleção escolar de futsal masculino de Aquidauana, na faixa etária de 15 a 17 anos, conquistou neste domingo (25) o acesso à primeira divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul para o ano de 2026.

Com base na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar), a equipe chegou à final da segunda divisão e enfrentou a seleção de Três Lagoas, em partida disputada na cidade homônima. No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado em 2 a 2, levando a decisão para os pênaltis.

O grande destaque foi o goleiro aquidauanense Davi Lino, que defendeu duas cobranças e garantiu o título para a equipe de Aquidauana.

A competição integra o calendário da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). A participação da equipe contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Sob comando do professor Denner Elias Ferreira, a equipe campeã é composta pelos alunos-atletas: Micael Soares Lopes, Samuel Cabreira dos Santos, Pedro Henrique de Almeida Cabreira, Jean Lucas Mendes Lopes, Davi Lino Cesar Souza, Calebe Dorna Silva de Andrea, Caio Augusto Rodrigues Bianco, Brayan Correa Casanova Farias e Andrey Santos Lima.

Com a conquista, Aquidauana passa a integrar a elite do futsal escolar sul-mato-grossense na categoria de 15 a 17 anos a partir do próximo ano.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!