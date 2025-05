Gabriel pedala de Aquidauana à Capital para participar de passeio ciclístico

Arquivo Pessoal

O ciclista e fundador do Vintage Custom Bike Club, Gabriel Kelerson de Arruda, compartilhou com a reportagem de O Pantaneiro um relato emocionante sobre sua mais recente aventura. Com um espírito de liberdade e muita determinação, Gabriel decidiu transformar um sonho antigo em realidade: sair de Aquidauana e explorar novos horizontes sobre duas rodas. Ele chegou em Campo Grande no domingo para participar de um passeio ciclístico.

Tudo começou há duas semanas, quando ele começou a planejar uma viagem fora da cidade. Desde sempre, Gabriel tinha o desejo de viver uma experiência diferente, enfrentando estradas e conhecendo novos lugares. E, finalmente, esse momento chegou, tornando-se um dos "rolês" mais incríveis que já enfrentou, e que, segundo ele, valeu cada pedalada", disse.

Inspirado pelas matérias e reportagens do tradicional passeio ciclístico da Ciclo Ribeiro, realizado anualmente em Campo Grande, todo dia 1º de maio — que hoje é considerado a maior e mais tradicional prova de ciclismo do estado, com mais de 5.000 participantes na 35ª edição — Gabriel pensou: "Que tal eu ser o primeiro de Aquidauana a participar com uma bike customizada e rebaixada?"

Com o total apoio de amigos e familiares, mesmo recebendo comentários de que era um pouco doido, ele decidiu seguir em frente. A participação no evento foi como ele esperava: reencontrou amigos que moram na capital e que, desde 2015, participam do encontro de relíquias em Aquidauana, além de mostrar seu talento na customização de bicicletas antigas.

Para Gabriel, essa jornada representa mais do que uma simples pedalada. Como membro do "nômade" e fundador do Vintage Custom Bike Club, ele enxerga essa liberdade como uma oportunidade de viver em vários lugares, explorando o mundo de uma forma única. "Apesar de ter enfrentado algumas dificuldades com a bike ao longo do caminho, sempre há uma solução para tudo, e que a persistência é fundamental para continuar a jornada".

Na jornada de 135 quilômetros de distância de uma cidade a outra, Gabriel conseguiu algumas caronas e ajuda para arrumar sua bike ao longo do caminho, mas a maior parte da jornada fez pedalando. Ele fez várias fotos da Capital assim que chegou.

