Gabriel Sater faz show em Aquidauana e relembra passeios com o pai

O Pantaneiro

Sob realização da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e do Governo do Estado de MS, o Pantanal TECHMS recebeu ontem, 28, o cantor Gabriel Sater, que se apresentou em Aquidauana, cidade que guarda memórias especiais de sua infância.

"Estou muito feliz, primeiramente, em um evento tão rico e tão cheio de conteúdo," declarou Gabriel.

Em 1991, Gabriel, ainda criança, costumava passear por Aquidauana na companhia de seu pai, o renomado cantor Almir Sater. "Esta é a terra do meu pai e da minha família. Sinto-me lisonjeado em fazer esse show aqui para vocês," disse Gabriel, emocionado.

A apresentação foi marcada por sucessos da carreira de Gabriel, que relembrou sua participação na novela "Pantanal", uma das maiores produções televisivas que celebrou a beleza do bioma e da cultura local.