24 de Janeiro de 2026 • 09:34

Últimas notícias
Comida caseira

Gamarra Restaurante é inaugurado em Aquidauana

Novo empreendimento de Ramona Gamarra celebra tradição familiar na culinária

Redação

Publicado em 24/01/2026 às 08:21

Atualizado em 24/01/2026 às 08:56

O Pantaneiro

Foi inaugurado ontem em Aquidauana o Gamarra Restaurante, um novo espaço gastronômico que promete conquistar o público com comida caseira, ambiente acolhedor e preços acessíveis. O restaurante é de propriedade de Ramona Gamarra e está localizado no bairro Cidade Nova, na rua João Alves Ribeiro, nº 1639, quase em frente ao Detran.

Ao lado do esposo Mário Nelson e do filho Pedro, Ramona realizou a inauguração muito emocionada. O agradecimento a Deus contou com a oração da Pastora Regina Theodoro. Em seguida, a proprietária destacou que o sonho de abrir o restaurante nasceu do amor e da tradição da família pela culinária. “Desde a comida caseira até os tradicionais pastéis e a sopa paraguaia da minha avó, que são muito conhecidos em Aquidauana e já fizeram parte de muitos momentos felizes da cidade, como aniversários de família e confraternizações. Tudo isso agora se transforma em sabor caseiro em nosso restaurante”, afirmou.

O Gamarra Restaurante oferece prato feito, marmitex e marmita mensal, além de bebidas variadas. Aos sábados, o destaque fica por conta da tradicional feijoada e espetinho. O ambiente é climatizado, proporcionando mais conforto aos clientes, mas quem preferir curtir o movimento, as mesas nas calçadas durante os sábados também serão uma ótima opção.

O horário de funcionamento será das 10h30 às 13h30, de segunda a sábado. Já às quintas e sextas-feiras à noite, o restaurante abre com espetinhos e porções. Funcionários públicos contam ainda com 10% de desconto.

A inauguração reuniu familiares e amigos, em um clima de muita alegria, com cerveja gelada e música ao vivo de Marcão e Juarez, marcando o início de uma nova etapa para a família Gamarra e para a gastronomia local.

Para mais informações, o Gamarra Restaurante disponibiliza os contatos (67) 99986-4666 e (67) 99998-6894.

