Ganhador de um Fusca em Rifa, Sandro participará do 8º Encontro de Relíquias

Reprodução

Imagina ganhar um Fusca em uma rifa? O ganhador, o corretor de imóveis, Sandro Souza, morador de Curitiba, ganhou um automóvel todo estilizado, 1976. Neste ano, ele vem a Aquidauana com um grupo de amigos para expor seu prêmio e conhecer mais a cultura sul-mato-grossense.



À reportagem de O Pantaneiro, Sandro contou ter sido convidado por amigos para o 8º Encontro de Relíquias. “Tenho uns amigos que vão, e fui convidado a ir. Eu iria de carona.

Quando fui convidado iniciei uma busca para comprar um antigo. Comprei uma rifa e acabei ganhando o carro”.



O corretor disse ter ficado surpreso com o resultado. “Foi uma surpresa, nunca tinha ganho nada de repente ganhei um carro!”.



Agora, ele prepara o Fusca para vir junto com amigos de Curitiba a Aquidauana. “Vamos sair dia 29, com previsão de chegar de madrugada no dia 30. São 1,2 mil kms”.

Sandro já tinha ido à exposição de carros antigos, mas nunca fora de sua cidade. “Vou com o pessoal da família Pires, e este ano vamos de Opala, Variant, Brasília, eu de Fusca, vamos aumentar a caravana, estamos indo com cinco carros”.



O 8º Encontro de Relíquias começa no dia 30 de maio até 2 de junho, e é a maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, e tem entrada franca.



Entre fotografias e admiração, o público seguia ouvindo histórias, aprendendo, descobrindo um novo mundo: o de colecionadores de automóveis, dos mais variados modelos e anos como, por exemplo, de 1929, 1936, 1974, enfim, carros que deixaram de ser fabricados, mas que se perpetuam na família numa paixão que passa de pai para filho, feito a realeza.