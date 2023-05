Garis fazem trabalho intenso por limpeza de Aquidauana

Trabalho da equipe da coleta em Aquidauana / Ronald Regis

No dia 16 de maio, comemora-se o dia do Gari, um profissional de extrema importância para a saúde da população, porque é através dele, que uma cidade se mantém limpa e livre dos riscos que o lixo oferece a todas as pessoas. Apesar da importância desse trabalho, muita gente desrespeita o gari, ao não colaborar com essa tarefa, descartando os dejetos de maneira errada, o que expressa má educação e pode oferecer risco à integridade física desse profissional.

Em Aquidauana, a prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, realiza entre outros serviços, a coleta de lixo e varredura das vias e avenidas da cidade. Um trabalho possível por meio de uma equipe composta por profissionais, que atuam empenhados em deixar o município e a população, livres do risco que o lixo pode oferecer. O secretário Archibaldy Joseph Lafayette Stockler Macintyre (Mac), explica que



“A grande força aqui é a força do gari. Nós temos uma distribuição de atividades, em que nós temos 40 pessoas na coleta do lixo orgânico com 4 caminhões de lixo compactadores de lixo e temos 90 pessoas que fazem a parte da varrição da cidade. Que são equipes que trabalham em turnos diferentes. Tem turno que começa as 4 da madrugada e vai até as 10 da manhã. Tem turno que começa a parte da tarde, e que vai pela noite adentro. São equipes que se esforçam para manter a cidade limpa 24 horas por dia. Não só no lixo orgânico, mas no lixo inorgânico também. Durante o dia tem uma equipe que faz a limpeza do lixo orgânico e inorgânico. É um trabalho extraordinário que eles fazem de muita força de vontade, muita dedicação. Porque essa é a grande força do povo brasileiro. Essa e a grande força está no gari,” destaca Mac.

O Pantaneiro acompanhou o serviço da equipe da coleta em Aquidauana. - Foto: Ronald Regis

Por dia cerca de 30 toneladas são encaminhas para destino final seguro

O secretário destacou ainda, que essa coleta resulta num total de aproximadamente 30 toneladas de lixo por dia, que são transportadas de maneira segura até a cidade de Sidrolândia, onde os rejeitos recebem tratamento final adequado, para o bem-estar de todos. O secretário explica que por mês, essa quantidade recolhida e levada para tratamento, soma uma média que varia entre 700 e 900 toneladas de resíduos.

Apesar do empenho da secretaria e sua equipe, alguns cidadãos desrespeitam os princípios de higiene doméstica, e não descartam seu lixo de forma correta e até desprezam em locais indevidos, além de oferecerem ameaça física ao gari, colocando de maneira incorreta para a coleta, um material cortante ou perfurante, como espinhos e vidros, por exemplo.

“Toda semana a gente tem um risco novo. Semana passada eu estava com um risco (ferimento). Tem muita gente que avisa, coloca num papel, mas tem muita gente que não avisa, entendeu. Essas pessoas deveriam colocar ali, um lembrete tem vidro, tem espinho, tem alguma coisa. Essas pessoas deveriam, ter um pouquinho mais de atenção com a gente”, apela Daniel Jesus, gari há 3 anos.

Daniel conta também, que ele e os demais colegas de profissão que realizam esse trabalho de coleta no caminhão, correm diariamente 30 a 35 km, numa média de 30 a 35 mil passos.

Até preservativos e absolventes são recolhidos de via pública

As ruas da cidade em todas as regiões, também contam com uma equipe de garis dedicados, e diariamente é possível encontrá-los realizando a varredura. Esse trabalhador também é alvo de cidadãos sem educação para o descarte do lixo, é o que conta a gari, Egiânica Gomes da Silva.

“Eu entro das 4 da manhã e saio as 10 da manhã, tanto no Nova Aquidauana, como no centro da cidade, na varrição. As pessoas podiam ajudar mais a gente, porque a gente varre aí você vira as costas, as pessoas já estão lá jogando lixo na rua de novo. Falta de respeito. Eu já encontrei fralda de criança, absorvente, camisinha, tudo isso na rua. A gente ajuda eles, eles têm que ajudar nós”, apela a profissional.

O gari é um profissional de muita importância para a nossa saúde. Ele realiza um trabalho que evita que o meio ambiente seja contaminado, e assim, contribui para podermos viver num espaço urbano mais limpo e saudável.

Para um descarte seguro de objetos cortante e perfurantes, acomode numa garrafa pet bem lacrada, e na parte externa do saco, fixe um bilhete avisando haver perigo dentro daquele lixo.

Duas garrafas jogadas em um calçada no Bairro Alto em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

O Brasil é o maior produtor de resíduos urbanos

Pesquisas de institutos internacionais sobre o lixo no mundo, mostram que o Brasil é o maior produtor de resíduos urbanos da América Latina e Caribe. Isso representa cerca de 40% do que é jogado fora. Segundo a Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), a estimativa é que a produção anual de detritos no país, alcançará 100 milhões de toneladas/ano em 2030.

A pesquisa aponta também, que no Brasil, a cobertura de coleta abrange 92,2% dos resíduos, o que significa que 6,4 milhões de toneladas, por ano, um volume poderia encher três mil piscinas olímpicas.